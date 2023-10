Schützenhaus-Party eskaliert: “Ungebetene Gäste” verletzen mehrere Feiernde

NIEDERFISCHBACH. Bei einer Auseinandersetzung am Rande einer Schützenhaus-Feier sind in der Nacht zum Sonntag in Niederfischbach (Landkreis Altenkirchen) mehrere junge Männer verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge seien gegen 2.30 Uhr ungebetene Gäste mit einem Auto zu der Feierlichkeit im Schützenhaus gekommen und hätten Ärger gesucht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es habe sich um etwa fünf Männer gehandelt.

Vier Streifenwagenbesatzungen wurden entsandt. Als sie ankamen, trafen sie etwa 25 bis 30 Jugendliche an, nahezu alle seien stark alkoholisiert gewesen, hieß es.

Ein 20-jähriger Verletzter wurde notärztlich versorgt, zwei weitere Heranwachsende wurden leicht verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Sie ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen.