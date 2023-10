Mit Weinflasche gegen den Kopf geschlagen: 26-Jähriger wegen versuchten Mordes vor Gericht

KOBLENZ. Am 26.10.2023 beginnt vor der 14. Strafkammer des Landgerichts Koblenz ein Strafprozess wegen versuchten Mordes am Tatort Mühlheim-Kärlich. Die Staatsanwaltschaft legt dem 26-jährigen Angeklagten Alexander J. in der Zeit vom 26.5.2022 bis zum 2.10.2022 insgesamt drei Taten zur Last.

Am 26.5.2022 soll er nach vorausgegangenem Alkoholkonsum gemeinsam mit zwei gesondert verfolgten Personen grundlos einen Minderjährigen zusammengeschlagen haben.

Am 27.6.2022 soll der Angeklagte dann einen versuchten Mord in Tateinheit mit einer gefährlichen Körperverletzung begangen haben, indem er nach einem kurzen Wortwechsel den ihm bis dahin unbekannten Geschädigten mit einer Weinflasche gegen den Kopf geschlagen habe. Aufgrund der Wucht des Schlages habe der Geschädigte das Bewusstsein verloren und sei ohne erkennbaren Schutz- und Stellreflex mit dem Gesicht frontal zu Boden gefallen. Der Geschädigte soll hierdurch u. a. eine Nasenbeinfraktur sowie eine Fraktur der Schneidezähne erlitten haben.

Dem Angeklagten sei bei Ausführung des Schlages die Verursachung potentiell lebensbedrohlicher Verletzungen bewusst gewesen und er soll diese billigend in Kauf genommen haben. Dem Angeklagten sei zudem bewusst gewesen, dass der Geschädigte keinen Angriff erwartete und er habe den daraus resultierenden Überraschungsmoment bewusst zur Tatbegehung ausgenutzt, weshalb die Staatsanwaltschaft das Mordmerkmal der Heimtücke als erfüllt ansieht.

Schließlich wird dem Angeklagten noch vorgeworfen, am 1.10.2022 die Ex-Freundin seiner Lebensgefährtin mindestens viermal mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben, wodurch diese ein großes Monokelhämatom erlitten haben soll. (Quelle: Landgericht Koblenz)