Bitburg: Betrunkener 19-Jähriger kracht in geparkten PKW – Krankenhaus

BITBURG. In der Nacht vom vergangenen Freitag auf den heutigen Samstag wurde die Polizeininspektion Bitburg gegen 0.20 Uhr über einen Verkehrsunfall in der Brückenstraße in Bitburg informiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein 19-jähriger Mann vermutlich infolge einer deutlichen Alkoholisierung die Kontrolle über seinen PKW verloren hatte.

Er kollidierte in der Folge mit einem geparkten Fahrzeug. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß total beschädigt. Der Fahrzeugführer wurde nach medizinischer Erstversorgung durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Sein Beifahrer wurde vermutlich ebenfalls leicht verletzt, lehnte jedoch jegliche medizinische Versorgung ab.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,36 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)