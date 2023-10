Saarburger Stadtgeschichte direkt auf’s Ohr: Neue “Lauschtour” im Amüseum am Wasserfall

SAARBURG. Ab sofort können Besucherinnen und Besucher des Amüseums am Wasserfall mit dem Smartphone und der kostenlosen Lauschtour-App die vormals kurfürstliche Mühle aus dem Jahr 1657 entdecken. Der neue Audio-Rundgang des Museums bietet ein außergewöhnliches Hörerlebnis.

Sie werden mithilfe der Lauschtour durch die Dauerausstellung, die die traditionellen Saarburger Handwerksberufe wie Schiffer, Gerber, Schuster und Glockengießer darstellt, geführt. An insgesamt 12 Stationen wird die spannende Geschichte lebendig. In der Lauschtour führt der ehemalige Radiojournalist Marco Neises durch die Räume des Museums, ergänzt durch interessante und kuriose Geschichten sowie Anekdoten der Saarburger Museumsführerin Theresia Vadrot.

Neben der Dauerausstellung thematisiert der Rundgang aber noch eine Besonderheit. Aktuell wird die Wasserkraftanlage aus dem Jahr 1935 im Keller des Museums generalsaniert und demnächst wieder Strom für das Museum und den angrenzenden Bereich liefern. Die Arbeiten an der Anlage sollen im Herbst abgeschlossen werden. Ab Frühjahr 2024 wird diese Ebene des Museums dann auch wieder zugänglich sein.

In der Lauschtour wird die Wichtigkeit der Wasserkraft für die Stadt Saarburg hervorgehoben. Die Funktionsweise der Wasserkraftanlage wird vom Vorsitzenden des Vereins der Städtischen Museen Saarburg Ewald Kölling erklärt. Die gesamte Museums-Tour dauert rund 40 Minuten.



Die Besucherinnen und Besucher können sich die Lauschtour-App kostenlos im Google Play- oder Apple Store auf das Handy laden. Sie suchen nach dem „Amüseum“, laden die Lauschtour herunter und können das Museum dann auf eigene Faust entdecken. Im Bereich des Amüseum steht freies WLAN für die Gäste zur Verfügung, so dass der Download der Tour schnell und kostenlos möglich ist. Zudem hält das Museum mehrere Tablets mit Kopfhörern bereit, die die Gäste auf Anfrage nutzen können.



„Mit der Lauschtour erlebt man das Amüseum ganz neu, und zwar mit allen Sinnen. Die Fantasie des Hörers wird auch durch interessante O-Töne und Geräusche zusätzlich angeregt. Außerdem übernimmt die neue Lauschtour neben der Museumsbroschüre eine Leitfunktion für die Besucherinnen und Besucher“, sagt Bürgermeister Jürgen Dixius.



In der Lauschtour-App finden Interessierte noch weitere Touren in der Gegend, wie z. B. einen Stadtrundgang durch Saarburg, einen Spaziergang über das Kulturplateau Kastel-Staadt oder weitere Lauschpunkte am Saar-Radweg. Deutschlandweit sind mehr als 140 Touren und Rundgänge in der Lauschtour-App vertreten.



Die Lauschtour wurde von der LAG Moselfranken im Rahmen des LEADER-Kleinstprojektes „Digitale Audiotour im Amüseum am Wasserfall“ gefördert. Träger des Kleinstprojektes war die Stadt Saarburg. (Quelle: Stadt Saarburg)