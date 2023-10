Das Wetter zum Wochenstart: Erst warmer Spätsommer, dann kühlt es deutlich ab!

TRIER. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet nach einem spätsommerlichen Wochenstart wechselhaftes Wetter. Am Montag bleibe es nach Auflösung der Nebelfelder oft heiter bei bis zu 27 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag mit. In der Nacht zu Dienstag nimmt demnach die Bewölkung zu, die Temperaturen sinken auf 17 bis 12 Grad.

Der Tag der Deutschen Einheit wird den Meteorologen zufolge dann wechselnd bis stark bewölkt bei höchstens 25 Grad. Bereits ab dem Vormittag gebe es erste leichte Schauer. Ab dem Mittag ziehen laut DWD von Westen Regenschauer mit einzelnen Gewittern auf. Gebietsweise seien Starkregen und stürmische Böen möglich. Zum Abend lockere die Bewölkung dann wieder auf, der Wind flaue ab.

Die Nacht auf Mittwoch bleibt voraussichtlich niederschlagsfrei. Der Tag wird den Meteorologen zufolge heiter bis wolkig. Meist bleibe es trocken, im Tagesverlauf seien aber einzelne schwache Schauer vor allem im Bergland nicht ausgeschlossen. Es werde mit maximal 16 bis 20 Grad deutlich kühler.