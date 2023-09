LUXEMBURG. Am 25.9. wurde in Luxemburg-Limpertsberg gegen 10.25 Uhr ein Jugendlicher gemeldet, der von einer anderen Person mit einem Messer am Rücken verletzt worden sein soll.

Dieser wurde nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein jugendlicher Tatverdächtiger konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung gestellt werden. Ermittlungen wurden diesbezüglich eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Dcuale)