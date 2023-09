Schwerer Unfall beim Abbiegen: Radfahrer (17) von PKW erfasst und lebensgefährlich verletzt

ZWEIBRÜCKEN. Am gestrigen Montagabend kam es gegen 20.14 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und zwei PKWs in der Fasaneriestraße in Zweibrücken. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 17-jährige Zweiradfahrer die Fasaneriestraße bergab und überquerte dabei die Einmündung zur Esebeckstraße.

Zu dieser Zeit fuhr ein 34-Jähriger mit seinem PKW die Fasaneriestraße bergauf und bog nach links in die Esebeckstraße ab. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Jugendlichen und dem Autofahrer, wodurch der junge Mann auf die Straße stürzte und von einem nachfolgenden Fahrzeug erfasst wurde. Der 17-jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zum Gesundheitszustand des Fahrradfahrers können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Die beiden PKW-Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die drei Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Fasaneriestraße musste zur Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt werden. (Quelle: Polizeidirektion Pirmasens)