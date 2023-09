++ Luxemburg: Minderjährige Minea HODZIC seit Samstag vermisst ++

LUXEMBURG. Die minderjährige Minea HODZIC wird seit Samstag, den 23.9.2023, gegen 17.00 Uhr, vermisst. Sie könnte sich im Raum Luxemburg-Stadt aufhalten.

Die Vermisste ist von schlanker Statur, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, hat schwarze, lange Haare und braune Augen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine Joggingjacke und -hose sowie Schuhe der Marke „Nike“.

Jegliche Informationen zu der vermissten Person und deren Aufenthaltsort sollen bitte an die Polizeidienststelle Differdingen per Tel.: (+352) 244 53 1000 oder per E-Mail: Police.DIFFERDANGE@police.etat.lu weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Dcuale)