Tragischer Unfall: 67-jährige Mofafahrerin verliert an Ampel das Bewußtsein und stirbt

BAD KREUZNACH. Wie die Polizei Bad Kreuznach mitteilt, kam es am heutigen Freitag, 22.09.23, zu einem tragischen Unfall.

Eine 67-jährige Mofafahrerin befuhr in Bad Kreuznach die Hochstraße in Richtung Wilhelmstraße. An der Einmündung zur Wilhelmstraße sie plötzlich aus medizinischen Gründen das Bewusstsein und stürzte gegen einen dort an der Lichtzeichenanlage wartenden Pkw.

Durch die vor Ort befindlichen Zeugen wurden unmittelbar die Polizei und Rettung informiert, die beim Eintreffen Reanimationsmaßnahmen einleiteten.

Die Mofafahrerin wurde noch bei fortlaufender Reanimation ins Krankenhaus gebracht, wo sie schließlich verstarb. Für die 67-Jährige kam jede Hilfe zu spät.

Die Angehörigen, welche durch Bekannte informiert wurden, wurden psychologisch betreut.