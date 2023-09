Bernkastel-Kues: Langfinger klaut Geldbörse in Kfz-Betrieb – Festnahme nach Verfolgungsjagd

BERNKASTEL-KUES. Am 19.09.2023 kam es am Vormittag in einer Moselgemeinde zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Der Inhaber eines Kfz-Betriebes hatte kurzfristig sein Büro verlassen. Bei der Rückkehr fiel ihm ein Fahrzeug auf, welches zügig den Betriebshof verließ.

Bei einer Überprüfung seines Büros stelle er fest, dass seine Geldbörse entwendet wurde. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Zivilkräfte der Polizei Bernkastel-Kues das verdächtige Fahrzeuge im Stadtgebiet Bernkastel-Kues feststellen.

Der Fahrzeugführer flüchtete zunächst in Richtung Lieser und missachtete die Anhaltezeichen der Zivilstreife. Am Ortseingang Lieser konnte der Fahrzeugführer gestellt werden.

Das entwendete Bargeld wurde bei ihm aufgefunden. Die entwendete Geldbörse konnte im Rahmen einer Absuche im Straßengraben ebenfalls aufgefunden werden.

Diese hatte der Tatverdächtige während der Verfolgung aus dem Seitenfenster geworfen. Gegen den 45-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er wurde nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.