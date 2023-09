Kranarbeiten in Mertesdorf: Busse werden umgeleitet – Haltestellen aufgehoben

MERTESDORF. Die Stadionstraße in Mertesdorf wird am Mittwoch, 20. September 2023, im Zeitraum von 8.30 bis 13.00 Uhr wegen Kranarbeiten für den Busverkehr gesperrt. In diesem Zeitraum fahren die Busse der Linie 30 eine Umleitung.

Aus Trier kommend werden die Busse ab der Haltestelle Mertesdorf Dorfbrunnen über die Hauptstraße und Johannisberg nach Kasel umgeleitet. Aus Kasel in Richtung Trier gilt die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge. Während der Baumaßnahme werden die Haltestellen Zur Festung, Bergstraße, Stadionstraße und Eichgraben aufgehoben und an die Haltestellen Mertesdorf Dorfbrunnen und Johannisberg verlegt.

Bei Fragen zur Busumleitung steht das Team im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung. (Quelle: SWT)