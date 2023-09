Bundesweiter Warntag am 14.9.: In Trier werden die Sirenen in Ehrang ausgelöst

TRIER. Mit einem bundesweiten Warntag testet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe am Donnerstag, 14. September, die Systeme zur Warnung der Bevölkerung.

Zentral vom Bund gesteuert wird um 11 Uhr über Cell Broadcast eine Alarmmeldung an Mobiltelefone verschickt, auch über Warn-Apps wie Nina wird probehalber gewarnt. Trier beteiligt sich an dieser bundesweiten Aktion, indem die bereits in Betrieb genommenen neuen drei Sirenen in Ehrang gegen 11 Uhr probehalber ausgelöst werden. Anschließend ist dort eine Entwarnung zu hören. WeitereInformationen im Internet: www.bbk.bund.de. (Quelle: Stadt Trier)