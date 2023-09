++ Sensations-Rückkehr nach 10 Jahren – MIKE ZIRBES wieder ein Trierer Basketballer ++

TRIER. Eine weitere Neuverpflichtung derGladiators für die Saison 2023/24 in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ist in trockenen Tüchern und diese ist keine unbekannte Personalie im Trierer Basketball. Maik Zirbes, erfolgreichstes Eigengewächs der Moselstädter, kehrt nach über zehn Jahren in die Heimat zurück und unterschreibt vorerst für ein Jahr bei den Gladiatoren. Der 33-jährige Center und sein letztes Team Benfica Lissabon einigten sich auf eine vorzeitige Auflösung des noch gültigen Vertrages, wodurch der Transfer nach Trier realisierbar wurde. Der 75-fache deutsche Nationalspieler trägt das Trikot mit der Rückennummer 33 und komplettiert den Frontcourt um Marten Linßen, Marko Bacak und Moritz Krimmer.

Von 2006 bis 2012 stand Zirbes in seiner Heimat beim SFG Bernkastel und den Junior Teams der TBB Trier auf dem Parkett. 2008 gewann er mit Bernkastel überraschend den DBB-Jugendpokal und wurde nach der Saison zum MVP der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga gewählt. Nach seinem Durchbruch im Bundesligateam unter Trainer Henrik Rödl folgte 2012 der Wechsel nach Bamberg zu den Brose Baskets. Weitere Stationen des international erfahrenen Centers waren Roter Stern Belgrad, Maccabi Tel Aviv, Guangxi Weizhuang in China, Olimpija Ljubljana, Shabab Al Ahli in Dubai und zuletzt Benfica Lissabon. In seiner Karriere absolvierte Zirbes einige Partien in den stärksten Ligen Europas, sowie der Euroleague. Mit Benfica Lissabon gewann der Neuzugang der Gladiatoren in der abgelaufenen Saison die portugiesische Meisterschaft und absolvierte zudem Partien in der Champions League. In 21 Spielen für Lissabon erzielte Zirbes Mittelwerte von 7,0 Punkten, 3,8 Rebounds und 0,6 Assists in durchschnittlich 16,3 Minuten pro Spiel.

Vertragsauflösung machte Rückkehr möglich

„Wir sind überglücklich, dass Maik zu uns und in seine Heimat zurückkehrt. Bereits letzten Sommer standen wir kurz vor einer Zusammenarbeit und hatten sehr gute Gespräche. Nun passen die gesamten Randbedingungen, denn Aufgrund seiner Vertragsauflösung mit Benfica Lissabon hat sich finanziell die Möglichkeit ergeben, ihn zurück nach Hause zu holen. Maik ist eine absolute Identifikationsfigur für den Trierer Basketball und einen Spieler seines Formates von unserem Programm zu überzeugen zeigt, dass wir uns auf einem sehr guten Weg befinden“, sagt Präsident Achim Schmitz zur Verpflichtung von Maik Zirbes.

„Einen Spieler mit Maiks Erfahrung, Wissen und Leadership zu unserer jungen, deutschen Truppe hinzuzufügen, ist natürlich ein riesiger Schritt nach vorne. Er gibt uns eine neue Dimension in unserem Spiel, die uns helfen wird Spiele zu gewinnen. Ich habe ihn im Training als sehr professionell kennengelernt und freue mich sehr, mit ihm zu arbeiten. Durch ihn bekommen wir noch mehr Tiefe auf den großen Positionen, auf denen wir schon stark besetzt sind. Unter dem Korb können alle Spieler sehr variabel eingesetzt werden, was uns schwer ausrechenbar machen wird“, sagt Headcoach Don Beck über seinen Neuzugang.

„Maik und ich haben über längere Zeit in diesem Sommer fast täglich gemeinsam trainiert und ich hatte die Chance ihn als Menschen und Basketballer kennenzulernen. Seine Erfahrung aus einer sehr erfolgreichen internationalen Karriere und sein Wissen was es braucht um Spiele und Meisterschaften zu gewinnen wird unseren noch jungen Kader immens bereichern. Marko, Marten und Moritz werden in jedem Training an der für ihre spätere Karriere wichtigen Physis von Maik wachsen und wertvolle Tipps erhalten. Maik hat ein unglaubliches Basketballverständnis und kann technische Details sehr verständlich und praktikabel weitervermitteln. fAuch unsere Guards haben den Luxus mit einem, zu seiner Zeit im Duo mit Jovic, besten Pick and Roll Centern Europas zu spielen und werden in jeder Hinsicht profitieren. Aufgrund dieser und weiterer Aspekte war die Möglichkeit Maik zu verpflichten für uns ein „No-Brainer“, zumal wir nach den ersten Trainingseinheiten das Gefühl hatten, dass sowohl Marko Bacak als auch Marten Linßen auf der Position 4 spielen können“, sagt Jacques Schneider, sportlicher Leiter der Gladiators.

Das sagt der Rückkehrer

„Ich freue mich nach Hause zurückzukommen. Nach vielen Jahren, die ich im Ausland verbracht habe, war es für mich der richtige Zeitpunkt, zurück zu meiner Familie zu gehen und mir in meiner Heimat mit meiner Partnerin eine Zukunft aufzubauen. Wir haben eine junge und sehr ambitionierte Mannschaft bei den Gladiators, denen ich vor allem mit meiner Erfahrung weiterhelfen möchte. Dass die vielen Saisons, mit vielen europäischen und internationalen Spielen, körperlich Spuren hinterlassen, ist natürlich auch klar, dennoch werde ich alles dafür geben, Spiele zu gewinnen und erfolgreich zu sein. Ich freue mich auf Euch alle beim ersten Heimspiel in der Arena!“, sagt Neuzugang Maik Zirbes über seine Rückkehr.