Dieb flieht vor PKW-Besitzer: Zahlreiche Diebstähle aus PKWs in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet zahlreiche Diebstähle aus PKWs im ganzen Großherzogtum. In einem Fall floh der Täter vor dem Besitzer des Fahrzeugs.

In der Nacht zum 7.9.2023 entwendete ein bis dato unbekannter Täter diverse Gegenstände aus einem Auto in der Route de Gilsdorf in Diekirch.

Am frühen Donnerstagmorgen wurde in der Rue de la Semois in Luxemburg-Hollerich ein Täter beim Durchwühlen eines Autos vom Besitzer überrascht. Der Täter ergriff alsdann die Flucht.

In der Rue Edmond-Jean Klein in Diekirch verschaffte sich ein Dieb durch Einschlagen einer Scheibe Zugang zu einem Auto und entwendete mehrere Gegenstände.

In der Montée Willy Goergen in Steinsel verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Firmengelände und brach in ein Auto ein.

In der Rue de Hagen in Steinfort entwendete ein Täter zudem eine Handtasche aus einem Fahrzeug.

In der Nacht zum 8.9.2023 schlug ein Täter in der Rue Adolphe in Luxemburg-Hollerich ein Täter ein Fenster eines PKWs ein. Beim Ertönen der Alarmanlage flüchtete der Täter.

In der Rue Alphonse Munchen in Luxemburg-Hollerich wurde am Morgen des 8.9.2023 ebenfalls ein Fahrzeugeinbruch mit der gleichen Vorgehensweise gemeldet. Es wurde dabei eine Tasche entwendet.

In der Cité Morisacker in Colmar-Berg verschaffte sich ein Dieb ebenfalls durch Einschlagen eines Fensters Zugang zu einem Fahrzeug und durchwühlte dieses.

Ermittlungen wurden eingeleitet und je nach Gegebenheiten wurde eine Spurensicherung vorgenommen.

Präventive Ratschläge zur Vorbeugung von Fahrzeugeinbrüchen finden sich hier: https://police.public.lu/fr/prevention/vols/vols-de-voitures.html. (Quelle: Police Grand-Ducale)