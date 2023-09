RIOL. Wie die Polizei Trier mitteilt, brachen am Freitagvormittag, 01.09.23, bislang unbekannte Täter zwischen 5.30 Uhr und 12 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Rioler Moselstraße ein.

Die Täter öffneten gewaltsam ein Kellerfenster um in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume nach potentiellem Diebesgut und entwendeten diverse Wertgegenstände.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.