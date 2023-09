Naturpark Saar-Hunsrück: Sumpf-Haubenpilz ist Pilz des Jahres 2023 – gefährdete Art im Naturpark

HERMESKEIL. Der Sumpf-Haubenpilz ist Pilz des Jahres 2023. Die Deutsche Gesellschaft für Mykologie möchte mit dieser Ernennung auf die Gefährdung von Lebensräumen mit spezialisierten Arten aufmerksam machen.

Der Sumpf-Haubenpilz bevorzugt naturbelassene, sumpfige und nährstoffarme Standorte, wie Waldbäche, Quellen, Tümpel, Moore auf saurem Boden. Vor allem längere Trockenperioden oder der Biotopverlust durch großflächigen Waldumbau, Trockenlegung, Eutrophierung sind für die Lebensansprüche des Pilzes nicht förderlich. Im Naturpark Saar-Hunsrück kommt der Sumpf-Haubenpilz auf nassen und nicht zu kalten sauren Böden vor.

Der Sumpf-Haubenpilz bildet seine Fruchtkörper bis in den September aus. Die nur zwei bis fünf Zentimeter hohen und zwei bis drei Zentimeter dicken Fruchtkörper des Pilzes wachsen als weiße Stielchen mit leuchtend ockergelben Köpfchen, die an Streichhölzer erinnern. Auf den glasig-weißen Stielen sitzen die zitronengelben bis satt orangenen ca. drei bis sechs Millimeter langen Köpfchen, so der Sumpf-Haubenpilz seine Sporen entwickelt, um sich zu vermehren.

Mit bloßem Auge sind die winzigen Sporen nicht zu erkennen. Sie entstehen in Schläuchen und werden bei Reife regelrecht herausgeschossen. Über Luft und Wasser gelangen sie dann in geeignete, neue Lebensräume und können dort als kleine Fruchtkörper zu Dutzenden sich ausbreiten.

Weitere Informationen unter: https://www.dgfm-ev.de/presse/pilz-des-jahres-2023-sumpf-haubenpilz; https://fungiversum.de/mitrula-paludosa/.

Informationen zum Naturpark: Naturpark-Geschäftsstelle in Hermeskeil, Tel. 06503/9214-0, info@naturpark.org. (Quelle: Naturpark Saar-Hunsrück e. V.)