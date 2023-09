++ Wetter in der Region: Blauer Himmel und Sommer-Temperaturen mindestens bis Freitag ++

OFFENBACH. Teilweise mehr als 30 Grad und Sonne satt: Der Sommer zeigt weiter Durchhaltevermögen. An diesem Dienstag steigen die Höchstwerte in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf 28 bis 32 Grad und es bleibt trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.

In der Nacht auf Mittwoch müssen Autofahrer mit einzelnen Nebelfeldern und Sichtweiten unter 150 Metern rechnen. An den Aussichten ändert sich der Vorhersage zufolge mindestens bis Freitag nicht viel: Es ist sonnig und warm bis heiß, nachts bildet sich vereinzelt Nebel. (Quelle: dpa)