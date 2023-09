++ Wetter in der Region: Wochenbeginn warm bis heiß – Temperaturen von 30 Grand und mehr ++

MAINZ. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich zum Wochenstart erneut auf Sonne freuen. Wie in den vergangenen Tagen bleibt der Sommer und das Wetter wird warm und sonnig. Am Montag erreichen die Temperaturen maximal 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Die Nacht zum Dienstag wird bei Tiefstwerten von 16 bis 13 Grad etwas kälter. Wolken können aufziehen, aber es bleibt regenfrei.

Der Dienstag soll dann laut DWD wie der Montag warm bis heiß werden, bei Temperaturen, die maximal 28 und 32 Grad erreichen, in Hochlagen 25 Grad. Regen ist laut den Meteorologen auszuschließen. Nachts könne sich allerdings vereinzelt Nebel bilden. Am Mittwoch scheint die Sonne weiter. Die Temperaturen auf dem Thermometer liegen bei 25 bis 31 Grad. (Quelle: dpa)