Mit schwarzer Skimaske und Pistole: Unbekannter überfällt Gaststätte im Saarland

HOMBURG, OT JÄGERSBURG. Kurz nach Mitternacht in der Nacht zum heutigen Montag, den 4.9.2023, wurde eine Gaststätte in der Saar-Pfalz-Straße in Homburg-Jägersburg von einem bislang unbekannten, männlichen Täter überfallen.

Der Täter wartete offenbar gezielt ab, bis die letzten Kunden die Gaststätte verließen und betrat dann den Schankraum durch die offene Hintertür.

Die 66-jährige Betreiberin der Gaststätte wurde unter Vorzeigen einer Pistole zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Der Täter erbeutete einen hohen dreistelligen Betrag und flüchtete im Anschluss zu Fuß in Richtung der Straße “Am Schulberg”.

Der Täter war zum Zeitpunkt der Tatausführung komplett schwarz gekleidet und mit einer schwarzen Skimaske sowie schwarzem Mundschutz maskiert. Die 66-jährige Geschädigte blieb unverletzt und kam mit einem Schrecken davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter der 06841-1060 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)