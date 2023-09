LIPPERSCHEID. Die 52-jährige Nancy PATER, geboren am 20.10.1970, aus Lipperscheid wird vermisst.

Frau Pater wurde zuletzt am 23. August in Lipperscheid gesehen. Sie ist etwa 1,70 Meter groß, von dünner Statur, trägt kurzes braunes Haar und hat einen Schönheitsfleck an der linken Backe.

Alle nützlichen Informationen bitte an die Polizeidienststelle Diekirch/Vianden (T. 244-801000, police.diekirchvianden@police.etat.lu) weiterleiten. (Quelle: Police Grand-Ducale)