++ Update ++ Trier: Sturz aus Fenster bei Familiendrama – Sperrung aufgehoben ++

TRIER. Wie die Polizei Trier am Abend mittteilt, wurde der im Rahmen der Auseinandersetzung gegen 16.30 Uhr am heutigen Nachmittag in der Karl-Marx-Straße in Trier verletzte 67-jährige Mann in ein Trierer Krankenhaus gebracht, wo seine schweren Verletzungen behandelt werden.

Die Ermittlungen zum Geschehensablauf hat die Kriminalpolizei Trier übernommen. Diese dauern zurzeit noch an.

Derweil ist die Sperrung der Karl-Marx-Straße für den Fahrzeugverkehr aufgehoben und diese wieder frei befahrbar.

Zeugen, die zu den Geschehnissen in der Karl-Marx-Straße Auskünfte geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.