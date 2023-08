Wittlicher Säubrennerkirmes: Polizei setzt auf Videoüberwachung und verstärkte Verkehrskontrollen

WITTLICH. Wenn am Freitag, 18. August, um 18 Uhr, die Säubrennerkirmes startet, dann verwandelt sich die Wittlicher Innenstadt in ein großes Festgelände.

Die Wetterprognosen versprechen beste Rahmenbedingungen für ein tolles Fest. Bis kommenden Montag werden bis zu 100.000 Besucher in der Stadt erwartet.

Um eine friedliche Kirmes zu gewährleisten, sind die Beamtinnen und Beamten der Polizei Wittlich auf der Kirmes präsent und werden mit ihren Netzwerkpartnern von Ordnungsamt, Feuerwehr, DRK und Maltesern vor Ort für die Gäste der Stadt ansprechbar sein.

Für die Sicherheit der Besucher setzt die Polizei – wie in den vergangenen Jahren auch – auf die Videoüberwachung bestimmter Veranstaltungsbereiche.

Stationäre Kameras an mehreren Orten

Auf dem Marktplatz, der Kurfürstenstraße in den Bereichen des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) und dem Ottensteinplatz, dem Schloßplatz und der Schloßstraße sowie am Platz an der Lieser werden stationäre Kameras aufgestellt, um gefährliche Entwicklungen frühzeitig erkennen und diesen unmittelbar entgegenwirken zu können. Darüber hinaus können die Videoaufzeichnungen im Bedarfsfall als Beweismittel zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten herangezogen werden. Diese videoüberwachten Bereiche sind an den jeweiligen Zugängen für jedermann erkennbar ausgewiesen.

Verstärkte Verkehrskontrollen

Um eine sichere An- und Abreise der Besucher zu gewährleisten, wird die Polizei Wittlich zudem verstärkt Verkehrskontrollen im Hinblick auf Alkohol und Drogen durchführen. Ein weiteres Augenmerk richtet sich im Sinne des Jugendschutzes auf die jüngeren Gäste.

Wir wünschen allen Besuchern friedliche vergnügliche Stunden bei guter Musik, kulinarischen Köstlichkeiten, netten Begegnungen und hoffentlich bestem Kirmeswetter.