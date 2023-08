Luxemburg: Gefährliches Fahrverhalten auf der A13 – Fahrer geraten in Streit

NIEDERKERSCHEN. Am 14. August 2023 ereignete sich gegen 18.45 Uhr auf der Autobahn A13 in Fahrtrichtung Esch/Alzette zwischen dem Kreisverkehr “BIFF” in Niederkerschen und der Ausfahrt Niederkorn/Sassenheim ein Vorfall, bei dem ein PKW von einem vorausfahrenden Fahrzeug bis zum Stillstand abgebremst wurde.

Der Fahrer des vorausfahrenden Wagens stieg anschließend aus, um sich mit dem Fahrer des zweiten Wagens zu streiten. Zwecks Klärung der genauen Umstände sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Alle Informationen sollen bitte der Polizeidienststelle Differdingen unter der Telefonnummer (+352) 244 53 1000 oder per E-Mail an Police.DIFFERDANGE@police.etat.lu weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)