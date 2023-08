Trier: Aufschwung bei Tourismus nach Corona – Amt StadtForschungEntwicklung legt Zahlen vor

TRIER. Wie viele Unternehmen gibt es in Trier, wie hat sich die Corona-Pandemie ausgewirkt und wie hoch ist die Zahl der Pendlerinnen und Pendler? In einer neuen Auswertung hat sich das Amt StadtForschungEntwicklung mit verschiedenen Aspekten der Wirtschaft in Trier auseinandergesetzt und beantwortet darin diese und viele weitere Fragen.

Wie ist die Entwicklung der Zahl der Unternehmen in Trier?

Sie ist seit 2011 rückläufig. Es gibt zwar immer wieder Stagnationen wie auch einen kleinen Peak 2019 – absolut betrachtet ist die Zahl der Firmen zwischen 2011 und 2021 jedoch von 5361 auf 4756 gefallen (-11,3 Prozent).

Welchen Wirtschaftszweigen können die meisten Unternehmen zugeordnet werden?

Mit 613 Unternehmen existieren die meisten in Trier im Einzelhandel (12,9 Prozent). Auf dem zweiten Platz liegt das Gesundheitswesen. Dieser Kategorie konnten 2021 insgesamt 375 Unternehmen zugeordnet werden (7,9 Prozent). Auf dem dritten Platz landeten 360 Unternehmen der Gastronomie (7,6 Prozent).

Welche Branche verzeichnet Zuwächse, welche Verluste?

Die höchsten Verluste verzeichnet das Amt StadtForschungEntwicklung im Grundstücks- und Wohnungswesen mit 201 Unternehmen (-37,5 Prozent). Die Expertinnen und Experten vermuten hier jedoch eine statistische Bereinigung. Weitere Verluste verzeichnen mit 142 Unternehmen der Großhandel (-18,8 Prozent) und mit 113 Unternehmen der Einzelhandel (-31,5 Prozent). Auch die Zahl der Gastronomiebetriebe ging zurück: von 477 im Jahr 2011 auf 424 zehn Jahre später. Die größten Verluste erfolgten 2020 und 2021 von 463 auf 424.

Daneben gibt es auch wachsende Branchen: So stieg die Zahl der Unternehmen im Gesundheitswesen um 35 (10,3 Prozent), der Gebäudereinigung um 31 (40,3 Prozent) und der Energieversorgung um 20 (64,5 Prozent). Die Expertinnen und Experten führen das zumindest in Teilen auf die Pandemie zurück: Gerade die Rückgänge in der Gastronomie und im Einzelhandel gegenüber dem Plus im Gesundheitswesen untermauerten diese Annahme.

Wie viele Menschen arbeiten in Trier?

Grundsätzlich muss zwischen Beschäftigten unterschieden werden, die sowohl ihren Arbeitsplatz als auch ihren Wohnort in der gleichen Gemeinde haben, und den Personen, die ihren Arbeitsplatz in einer anderen Gemeinde als ihrem Wohnort haben. Somit arbeiteten 2022 in Trier 55.785 Menschen am Arbeitsort, wohnten jedoch in einer anderen Gemeinde. Dieser Wert hat seit 2013 um 4001 Personen zugenommen. Insgesamt arbeiteten 2022 insgesamt 29.195 Frauen und 26.590 Männer in Trier – die meisten im Gesundheits- und Sozialwesen (13.080 / 23,4 Prozent).

Wie viele Menschen pendeln nach Trier und aus Trier heraus?

2022 pendelten 30.359 Personen zum Arbeiten nach Trier. Die meisten kamen aus den Landkreisen Trier- Saarburg (18.033 / 59,4 Prozent) und Bernkastel-Wittlich (3628 / 12 Prozent). Aus der Stadt heraus pendelten 19.896 Beschäftigte zum Arbeitsort. Davon 8920 nach Luxemburg (44,8 Prozent), 4826 in den Landkreis Trier- Saarburg (24,3 Prozent) und knapp 900 in den Landkreis Bernkastel-Wittlich. Der Pendlersaldo als Differenz zwischen Ein- und Auspendlern ist gesunken, das heißt die Zahl der Auspendler hat gegenüber der Zahl der Einpendler zugenommen.

Wie steht es um die Arbeitslosigkeit in Trier?

Im vergangenen Jahr wurden in Trier 3348 arbeitslose Personen registriert. Die meisten von ihnen sind zwischen 25 und 35 Jahren alt. Dabei verteilen sich rund 40 Prozent der arbeitslosen Personen auf die drei Ortsbezirke Nord, Trier-West Pallien und Kürenz. Dr. Nicole Thees, stellvertretende Amtsleiterin bei StadtForschungEntwicklung, erläutert: „Interessant ist der Blick auf die Entwicklung der arbeitslosen Personen seit 2013. Hier werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich sichtbar.” So verzeichneten die Expertinnen und Experten eine Zunahme der Arbeitslosigkeit zwischen 2019 und 2020 von über 47 Prozent, was 1403 neu registrierten arbeitslosen Personen innerhalb eines Jahres entspricht. Seit diesem Peak 2020 ist die Zahl der arbeitslosen Personen wieder rückläufig.

Wie wirkte sich die Pandemie auf den Tourismus in Trier aus?

Jährlich kommen zwischen vier und fünf Millionen Tagestouristen nach Trier. Davon bleiben im Schnitt 400.000 für zwei Nächte in der Stadt. Auch hier kam es durch die Corona- Pandemie zu Einbrüchen: Kamen 2019 noch insgesamt 471.471 Gäste mit 862.094 Übernachtungen nach Trier, so waren es 2020 nur noch 257.177 Gäste mit 502.762 Übernachtungen, ein Rückgang von 45,5 Prozent bei den Gästen und 41,7 Prozent bei den Übernachtungen. Diese Entwicklung setzte sich 2021 fort.

Ein Aufschwung hingegen ist 2022 zu verzeichnen: Hier stieg die Zahl der Gäste (445.170) und der Übernachtungen (840.033) wieder an. Die Besucherinnen und Besucher selbst sind in der Regel aus Deutschland. Die meisten ausländischen Touristen stammen aus den Niederlanden, Belgien, Frankreich und den USA. (Quelle: Stadt Trier)