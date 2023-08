++ Luxemburg: 26-jähriger Tim Becker vermisst – Polizei bittet um Mithilfe ++

LUXEMBURG/TROISVIERGES. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wird seit letztem Freitag, 11.08.23, der 26-jährige Tim Becker vermisst.

Der Mann ist von korpulenter Statur, 1,90-2,00 Meter groß und hat braunes Haar. Er trug zuletzt ein T-Shirt mit Camouflage-Muster, eine schwarze Jogginghose sowie schwarze Schuhe der Marke Nike.

Jegliche Informationen zu der vermissten Person und deren Aufenthaltsort sollen bitte an die Polizeidienststelle Troisvierges per Tel.: (+352) 244871000 oder per E-Mail: police.troisvierges@police.etat.lu weitergeleitet werden.