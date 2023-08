Auslosung zweite Runde Rheinlandpokal: Trier muss in die Vulkaneifel – Derby in Wittlich

KOBLENZ. Die Paarungen der zweiten Runde des Rheinlandpokals sind ausgelost. Alle Vereine sind nun dabei und folgende Begegnungen der zweiten Runde sind für Mittwoch, 30. August, angesetzt.

In der ersten Runde hatten Regionalligist TuS Koblenz, die Oberligisten SV Eintracht Trier, FC Rot-Weiss Koblenz, FV Engers, FC Karbach, FC Cosmos Koblenz und FC Bitburg sowie die (beiden ausgelosten) Rheinlandligisten SG Schneifel Stadtkyll und FC HWW Niederroßbach ein Freilos, nun aber treten auch sie an.

So tritt die Trierer Eintracht bei der SG Ellscheid an – in Wittlich kommt es zum Derby gegen Salmrohr.

Titelverteidiger FC Rot-Weiss Koblenz gastiert dabei am Rhein bei der SG Viertäler Oberwesel.

Die letzten Begegnungen der ersten Runde werden am heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch ausgetragen. Die Partien der zweiten Runde sind angesetzt für Mittwoch, 30. August; Verlegungen sind jedoch noch möglich.

(Quelle: Fußballverband)