Auf Auto eines Zeugen eingeschlagen: Mehrere Einbrüche in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet mehrere Einbrüche im Großherzogtum am gestrigen Montag.

Am Montagnachmittag wurden der Polizei Einbrüche in mehrere Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in Luxemburg-Bonneweg gemeldet. Unbekannte Täter hatten sich Zutritt zu vier Wohnungen verschafft und diese durchwühlt.

Ebenfalls am Nachmittag wurde der Polizei am Montag ein Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in Luxemburg-Hollerich gemeldet. Nachdem eine Anwohnerin Lärm vernommen hatte, traf sie am Gebäude zunächst auf das Fahrrad des Täters und anschliessend auf den Täter selbst, welcher das Fahrrad zurückhaben wollte. Als die Anwohnerin angab, zuerst die Polizei zu rufen, schlug der Täter auf das Auto eines Zeugen ein und zog ohne Fahrrad von dannen. Beim Kellereinbruch wurde nichts entwendet.

Am Abend wurde der Polizei ein Einbruch in ein Hotelzimmer in Luxemburg-Hollerich gemeldet. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Zimmer und entwendeten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich.

Es wurde jeweils Protokoll erstellt und Ermittlungen wurden in die Wege geleitet.

In Esch, Luxemburg-Mühlenbach und im Stadtzentrum von Luxemburg wurden unterdessen am Montag Einbrüche in beziehungsweise Diebstähle aus zwei Autos und einem Camper gemeldet. (Quelle: Police Grand-Ducale)