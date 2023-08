Trier: Erfolgreiches Examen – 47 Absolventinnen und Absolventen schließen Pflegeausbildung ab

TRIER. 47 Absolventinnen und Absolventen der Karl Borromäus Schule haben die generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann erfolgreich abgeschlossen.

Seit August 2020 werden alle Pflegeberufe in einer generalistischen Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann zusammengeführt, wodurch die bisherige Berufsbezeichnung „Gesundheits- und Krankenpfleger“ ersetzt wird.

Durch die Umstellung wurde ein einheitlicher Ausbildungsberuf geschaffen, der den Pflegekräften einen einfachen Wechsel zwischen unterschiedlichen Berufsfeldern und eine breitere und vielseitigere Qualifikation in der Patientenversorgung ermöglicht.

In der theoretischen und praktischen Ausbildung erlernten die Auszubildenden in drei Jahren alle erforderlichen Grundlagen im Bereich der stationären Langzeitpflege, stationären Akutpflege sowie pädiatrischen und ambulanten Versorgung. Im Verlauf dieser drei Jahre arbeiteten sie u.a. in verschiedenen Fachbereichen des Klinikums Mutterhaus und lernten dort, die Patienten und deren Angehörige in der jeweils individuellen Bedarfslage pflegerisch-medizinisch zu versorgen und ihnen zur Seite zu stehen.

Das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen übernimmt 32 der ausgebildeten Pflegefachfrauen bzw. Pflegefachmänner und ermöglicht ihnen somit den Berufsstart im eigenen Haus.

Stolz und glücklich über den Abschluss der generalistischen Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann sind:

Nadia Aissaoui, Solin Ali, Seline Bach, Leonie Benz, Alicia Bohr, Alena Böwen, Carolin Conrad, Catarina Correia Lopez, Lena Dahm, Can Davranalp, Anna Degen, Nathalie Fernandes Da Silva, Liliana Ferreira Fernandes, Leonie Lisa Frankreiter,

Chantal Germann, Janina Hau, Lea Heinen, Michelle Heinz, Lena Hoffmann, Liz Huss, Jana Julina Janowski, Magdalena Lenz, Zoë Ludwig, Laura Maas, Helena Isabel Maia Rodrigues, Jessica Miske, Jon Mitten, Hannah Müller, Luca Stefan Neuhaus, Michelle Nitsch, Miriam Palzkill, Tiana Murielle Rahobisoa, Elisabeth Sophie Reifer, Sina Reiter, Rosa Roth, Domenik Remzi Saliha, Ronja Schlösser, Khouilda Selmi, Helena Sömmer, Maria Julia Steinmetz, Janina Thieltges, Michelle Traut, Luisa Vieh, Lena Wächter, Karoline Wagener, Lina Weckmann, Robin Zender.

Wer Interesse an einer generalistischen Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann hat, kann sich jederzeit für das Schuljahr 2024 bewerben.

Nähere Infos gibt es unter www.karriere-mutterhaus.de