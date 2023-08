Prozess um tödlichen Asylheim-Brandanschlag geht weiter

KOBLENZ. Im Prozess um einen tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim 1991 in Saarlouis sollen am Freitag (9.30 Uhr) zwei weitere Zeugen aussagen. Damit geht der seit November 2022 laufende Prozess nach dreieinhalb Wochen Pause weiter. Nach dem Termin am Freitag wird die Verhandlung erst wieder Ende August fortgesetzt.

Angeklagt ist ein 52 Jahre alter Deutscher. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, den Brand vor mehr als 30 Jahren aus rassistischer Gesinnung gelegt zu haben. Der Angeklagte hatte im Prozess gestanden, bei der Tat dabei gewesen zu sein – das Feuer gelegt habe seiner Aussage nach aber ein anderer.

Der 52-Jährige steht wegen Mordes in einem Fall sowie versuchten Mordes in 20 Fällen vor dem OLG Koblenz. Bei dem nächtlichen Brandanschlag 1991 war der 27-jährige Asylbewerber Samuel Yeboah aus dem westafrikanischen Ghana gestorben. (Quelle: dpa)