TRIER-FEYEN. In Feyen wurde die Verkehrsführung an der Einmündung der Straße Zum Römersprudel in die Pellinger Straße geändert. Die Hauptverkehrsrichtung verläuft vom Kreisel her kommend von der Pellinger Straße in die Straße Zum Römersprudel.

Sie ist jetzt durch Markierungen und Schilder in beide Richtungen als abknickende Vorfahrtsstraße ausgewiesen worden. Der obere Teil der Pellinger Straße kann als reines Wohngebiet in eine Tempo 30-Zone integriert werden. (Quelle: Stadt Trier)