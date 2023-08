++ Update: 100.000 Euro Schaden bei Brand in Ruwer – drei Anwohner ins Krankenhaus ++

TRIER-RUWER. Am heutigen Montag, den 7.8.2023, kam es in der Hermeskeiler Straße in Trier zu einem Kellerbrand eines Mehrfamilienhauses (lokalo.de berichtete). Durch das Feuer wurde ein in der Garage abgestellter PKW in Mitleidenschaft gezogen.

Aufgrund der Rauchentwicklung sind die beiden Wohnungen des Mehrfamilienhauses vermutlich vorübergehend unbewohnbar. Die drei Anwohner wurden mittels Rettungswagen vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern noch an.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Trier, die Freiwilligen Feuerwehren Ruwer und Kürenz, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und zwei Streifen der Polizeiinspektion Schweich. Rückfragen bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502-9157-0. (Quelle: Polizeidirektion Trier)