“Groteske Forderung”: MIT Trier kritisiert Votum für “autofreie Innenstadt” bei Bürgerhaushalt

TRIER. Auf der Plattform mitgestalten.trier.de beteiligten sich 550 Trierer Bürgerinnen und Bürger am sog. “Bürgerhaushalt”. D.h. sie stimmten darüber ab, wofür die Stadt Trier Geld ausgeben soll. 485 Teilnehmerinnen und Teilnehmer votierten dabei für den Vorschlag “autofreie Innenstadt”, der damit unter den 60 zur Abstimmung gestellten Vorschlägen die meisten Stimmen erhielt (lokalo.de berichtete).

Der Vorschlag sieht u.a. vor, den Parkplatz auf dem Augustinerhof aufzuheben und dort einen Platz mit Aufenthaltsqualität zu schaffen. Gegen das Votum wird nun Kritik laut.

So heißt es von der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Trier, man habe die kürzlichen Veröffentlichungen der Stadt sowie der Lokalpresse zu den Ergebnissen der Bürgerbefragung im Rahmen des Bürgerhaushalts “mit Entstetzen” zur Kenntnis genommen. Die MIT spricht in einer Pressemitteilung von einer “vollkommen absurden und aufgrund ihrer zerstörerischen Wirkung für die Trierer Innenstadt geradezu grotesken Forderung“, “Trierer Gastronomen, Händler und Unternehmen sprachlos” mache.

Die CDU-Unternehmer-Vereinigung kritisiert dabei auch die im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung Triers äußerst geringe Beteiligung, derentwegen das Votum nicht repräsentativ ist: “Bei 550 Teilnehmern entfielen 485 Stimmen auf den besagten Vorschlag. Dies entspricht bei den 83.547 wahlberechtigten bei der letzten OB-Wahl gerade einmal 0,58%. Als Anteil aller etwa 110.000 Trier handelt es sich lediglich noch um 0,44%.”

Bei “einem autofreien Innenstadtring in Trier” stelle sich aus Sicht der MIT die Frage, wie “Menschen aus Randstadtteilen, von außerhalb oder mit eingeschränkter Mobilität in die Innenstadt kommen” sollen: “Arzt- oder Restaurant-Besuche, Stadtbummel oder Einkäufe – all dies würde zu einer Odyssee werden. In der Zeit multipler Krisen wie Rezession, Inflation, Kriegen sowie weiterhin spürbaren Folgen der Pandemie benötigt eine Stadt wie Trier, die von ihrer Innenstadt, Tagesbesuchern und Touristen lebt, Impulse anstatt Hindernisse – auch um Arbeitsplätze zu sichern.”

Zwar begrüße man “direkte Bürgerbeteiligung”, diese müsse aber repräsentativ und für alle uneingeschränkt bekannt und zugänglich sein. Zudem sollten “Ortsbeiräte nicht mehr übergangen werden”, wofür die MIT die “Namensgebung Platz hinter dem Dom” als Beispiel anführt. “Punktuelle Anpassungen” der Verkehrsführungen könnten sinnvoll sein, “radikale Ansätze” wie die autofreie Innenstadt oder die Busspur in der Christophstraße lehne man allerdings ebenso ab wie “die damit verbundene Vorschrift des zu wählenden Verkehrsmittels”. (Quellen: MIT Trier, Stadt Trier)