57-jährige Fußgängerin von Kleinwagen erfasst – schwerverletzt

NONNWEILER-OTZENHAUSEN. Am Samstag, den 5.8.2023, ereignete sich gegen 12.20 Uhr in Nonnweiler-Otzenhausen ein Verkehrsunfall: Eine 57-jährige Frau überschritt an der Einmündung Zum Dollberg/Ringwallstraße die Fahrbahn und wurde hierbei von einem einbiegenden Kleinwagen erfasst.

Durch die Kollision erlitt die Frau schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungswagen in den Schockraum einer saarländischen Klinik verbracht werden. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zur Rekonstruktion der Ereignisse, Durchführung einer qualifizierten Spurensuche und Erstellung eines Gutachtens wurde der am Unfall beteiligte PKW sichergestellt.

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nordsaarland in Verbindung zu setzen (Tel.: 06871-90010). (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)