Kinderansprecher versucht, 7-Jährigen in weißen Audi zu locken – Kind rennt weg

ST. INGBERT. Am 1.8.2023 wurde ein 7-Jähriger Junge gegen 19:55 Uhr in der Detzelstraße in St. Ingbert-Rohrbach von einem älteren Mann angesprochen.

Dabei stieg der Mann aus einem großen, weißen Audi (Modell unbekannt), er auf dem Bordstein geparkt war aus und ging auf den Jungen zu. Der Junge wurde unter einem Vorwand gefragt, ob er in das Fahrzeug einsteigen wolle. Der 7-Jährige schrie daraufhin laut um Hilfe und rannte zu seiner nicht weit entfernten Wohnanschrift. Der Mann begab sich daraufhin sofort zurück zu seinem Fahrzeug flüchtete Richtung Zentrum Rohrbach.

Personenbeschreibung des Mannes:

– 60-70 Jahre

– dünne Statur

– kurze, blonde Haare, kurzer Bart

– grüne Augen

– ca. 170 cm groß

– blaues T-Shirt, Hose, Schuhe etc. unbekannt

– keine sonstigen Besonderheiten

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/1090 entgegen. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)