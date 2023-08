Wittlich-Land: Spannende Woche für Jugendliche beim Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr

WITTLICH. Eine spannende Woche liegt hinter zahlreichen Jugendlichen aus 30 Wehren des Kreises, die im Zeltlager in Neumagen-Drohn einem vielfältigen Programm nachgehen durften.

So wartete nach der feierlichen Eröffnung am Sonntag viel Spaß, Action und Abenteuer auf die Jugendfeuerwehrangehörigen. Egal ob bei einer Bootsfahrt auf der Mosel, Wettkampfspielen, Besichtigungen, Schwimmbad- und Kinobesuchen, abwechslungsreichen Workshops oder der begehrten Feuerwehrhüpfburg – das Miteinander und die Freude an gemeinsamen Aktivitäten stand stets im Mittelpunkt.

Donnerstags wurde schließlich die Jugendflamme 2 & 3 abgenommen sowie freitags die Leistungsspange, die das höchste Abzeichen der Jugendfeuerwehr darstellt.

Auch die Sieger der Lagerolympiade wurden bekannt gegeben. Dabei geht ein Glückwunsch an die Jugendfeuerwehr Burg/Salm aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, die den ersten Platz belegte.