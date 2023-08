Luxemburg: Randalierer mit Schnittwunde im Gesicht festgenommen – Crackpfeife gefunden

LUXEMBURG. Am 31. Juli 2023, gegen 18-20 Uhr, wurde eine Polizeistreife auf einen vermutlich stark alkoholisierten Mann mit einer Schnittverletzung im Gesicht aufmerksam, der in der Rue de Strasbourg in Luxemburg-Gare herumschrie und andere Personen belästigte.

Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, die öffentliche Ordnung störte und eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde beschlossen, ihn nach ärztlicher Kontrolle zur Ausnüchterung im Arrest unterzubringen. Bei der Kontrolle konnte zudem eine Crackpfeife sichergestellt werden. Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)