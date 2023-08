Luxemburg: 13-jährige Rihanna vermisst! Polizei bittet um Mithilfe

ESCH/ALZETTE. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wird die 13-jährige Rihanna Nella Pettinato wird seit Sonntagabend, den 30.07.2023, vermisst.

Die Minderjährige wurde zuletzt am Morgen des 31.07.2023 gegen 05.00 Uhr am Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt gesehen.

Pettinato ist zirka 1,50 bis 1,60 Meter groß, hat braune Augen und schwarzes, langes Haar. Sie spricht Luxemburgisch, Französisch und Deutsch.

Alle zweckdienliche Hinweise zur vermissten Jugendlichen und/oder deren Aufenthaltsortes, sollen bitte umgehend an die Polizeidienststelle – Esch/Alzette per Telefon: (+352) 244 50 1000 oder per E-Mail: police.esch@police.etat.lu weitergeleitet werden.