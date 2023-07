Große Wurfstärke: Lisa Bergenthal wechselt aus Köln zu den Dolphins Trier

TRIER. Die Dolphins Trier und Partner Lotto RLP präsentieren den ersten Neuzugang für die kommende Saison: Lisa Bergenthal wechselt von ihrem Heimatverein Köln 99ers an die Mosel.

Die 23-Jährige wird den Dolphins mit ihrer Wurfstärke helfen und ermöglicht mehr Wechselmöglichkeiten. In Köln kam die 3,5 Punkte-Spielerin bisher vor allem in der zweiten Mannschaft und damit der 2. Bundesliga zum Einsatz, um möglichst viel Spielpraxis sammeln zu können. Bei den Dolphins soll nun der Sprung in die erste Liga und der nächste Schritt in ihrer Entwicklung gelingen.

Schon seit mehreren Jahren zählt Lisa Bergenthal auch zum Kader der deutschen Nationalmannschaft der Damen und hat in diesem Jahr bei der Weltmeisterschaft in Dubai, unter Bundestrainer Dirk Paßiwan, den vierten Platz erreicht.

Dirk Paßiwan: “Lisa hat sich in den letzten Jahren toll entwickelt und wir sind sehr froh, dass es mit dem Wechsel geklappt hat. Sie bringt sehr viel Potential mit und passt mit ihrer Wurfstärke super in unsere Line-Ups. Wir wollen ihr helfen den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu gehen. Auch charakterlich passt sie perfekt zu uns, und wir freuen uns, sie im Team zu haben.”

Lisa Bergenthal: “Ich freue mich sehr darauf in der kommenden Saison für Trier zu spielen. Für mich ist es mein erster Wechsel aus meiner Heimat, aber ich bin sehr optmistisch, dass ich mich bei den Dolphins wohlfühlen werde und wir eine erfolgreiche Saison spielen.” (Quelle: Doneck Dolphins Trier)