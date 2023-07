Heftige Explosion am frühen Morgen: Nächster Geldautomat in RLP gesprengt

THALEISCHWEILER-FRÖSCHEN. Unbekannte haben am heutigen Samstag einen Geldautomaten in (Kreis Südwestpfalz) gesprengt. Es sei erheblicher Sachschaden entstanden, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit.

In den frühen Morgenstunden sei es in einer Bankfiliale zu einer heftigen Explosion gekommen. Spezialkräfte des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz überprüften derzeit das Gebäude auf mögliche weitere Sprengsätze.

Zunächst war unklar, ob die Täter Geld erbeuteten. Die Polizei vermutete, dass sie nach der Tat mit einem hochmotorisierten Auto zunächst in Richtung Höhfröschen flüchteten. Erkenntnisse zu den Tatverdächtigen lagen nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt. (Quelle: dpa)