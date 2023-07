Trier: Einbruch in Geschäft in der Fahrstraße – Polizei schnappt drei Verdächtige

TRIER. In der Nacht zum 27. Juli, 4.35, Uhr drangen drei Personen in ein Geschäft in der Fahrstraße in Trier ein und flüchteten anschließend. Im Rahmen der sofort durchgeführten Fahndung können zwei Männer im Alter von 40 und 44 Jahren und eine 41-jährige Frau als mögliche Tatverdächtige festgestellt und anschließend vorläufig festgenommen werden.

Einer der Tatverdächtigen leistete hierbei erheblichen Widerstand, wodurch ein Beamter leicht verletzt wurde. Nach erfolgter Vorführung des 44-jährigen Tatverdächtigen beim Ermittlungsrichter, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier, wurde die Untersuchungshaft angeordnet.

Die beiden weiteren Täter wurden nach Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen entlassen. Gegen diese sind ebenfalls Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des gemeinschaftlichen Einbruchdiebstahls eingeleitet worden. Die Ermittlungen dauern an. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)