Nach Hinweis: Saarländische Polizei schnappt Lux-Einbrecher mit geklautem Wagen!

NOHFELDEN/LUXEMBURG. Dass die grenzüberschreitende europäische Polizeizusammenarbeit sehr gut funktioniert, zeigte sich einmal mehr am gestrigen Mittwochmorgen, 26. Juli.

Die Leitstelle der saarländischen Polizei wurde durch die luxemburgische Leitstelle über die Ortung eines Fahrzeuges informiert, welches wenige Stunden zuvor in Luxemburg nach einem Wohnungseinbruchsdiebstahl entwendet wurde. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Nordsaarland stoppten das Fahrzeug, welches zu diesem Zeitpunkt mit drei männlichen Personen besetzt war, um 11:07 Uhr in der Saarbrücker Straße in der Ortslage von Türkismühle. Bei einer folgenden Durchsuchung der Fahrzeuginsassen fanden sich u. a. Sturmhauben, Waffen und mutmaßliches Diebesgut, wie Schmuck und Goldmünzen.

Zunächst konnte lediglich die Identität von zwei der drei Personen festgestellt werden. Erst im weiteren Verlauf wurde auch der dritte Beteiligte identifiziert. Es handelt sich um montenegrinische sowie bosnisch-herzegowinische Staatsbürger.

Festnahme erfolgte vor Ort – Fahrer betrunken

Unter Hinzuziehung weiterer Funkstreifen erfolgte noch vor Ort die vorläufige Festnahme aller Fahrzeuginsassen, gegen welche im Zuge weiterer Ermittlungen Europäische Haftbefehle erwirkt wurden. Die kontrollierenden Beamten stellten sowohl das gestohlene Fahrzeug, als auch weitere, umfangreiche Beweismittel, sicher.

Alle Tatverdächtigen werden am heutigen Donnerstag einem Richter vorgeführt. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Fachdezernat für Eigentumskriminalität des saarländischen Landeskriminalamtes. Von dort werden weitere, grenzüberschreitende Maßnahmen abgestimmt.

Der Fahrer des entwendeten Wagens stand unter erheblicher, alkoholischer Beeinflussung und ist vermutlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Arzt entnahm ihm in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Nordsaarland eine Blutprobe.

Die Festgenommenen müssen sich jetzt in einem Verfahren wegen bewaffneten, bandenmäßigen Diebstahls verantworten. Den Fahrer erwartet ein weiteres Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

In der Saarbrücker Straße kam es durch die polizeilichen Maßnahmen für die Dauer von etwa 30 Minuten zu Verkehrsbehinderungen.