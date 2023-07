++ Region: Weiter regnerisches Wetter – Gewitter am Wochenende ++

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt regnerisch. Für das Wochenende rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiterhin mit Schauern und Gewittern.

Am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag soll es demnach ebenfalls noch vielerorts regnen. Die Temperaturen erreichen am Donnerstag laut DWD zwischen 18 und 23 Grad.

In der zweiten Nachthälfte zum Freitag soll der Regen laut DWD dann allmählich nachlassen. Tagsüber könne es aber zeitweise wieder zu Schauern und Gewittern kommen. Die Temperaturen steigen dabei voraussichtlich auf 22 bis 27 Grad. Zum Abend hin würden die Schauer dann gebietsweise nachlassen – und in der Nacht zum Samstag dann wieder aufziehen.

Am Samstag könne es teils zu kräftigen Gewittern kommen, teilte der DWD mit. Die Temperaturen erreichen dabei zwischen 23 und 25 Grad. In der Nacht zum Sonntag soll es niederschlagsfrei bleiben und tagsüber dann auch zu längeren trockenen Phasen kommen. (Quelle: dpa)