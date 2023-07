++ Region: Kräftige Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen ++

OFFENBACH. In den kommenden Tagen müssen die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit viel Regen und starken Gewittern rechnen. Am Dienstag seien vor allem im Süden einzelne kräftige Gewitter mit Starkregen möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Dabei wird es mit Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad deutlich kühler als in den letzten Tagen. In der Nacht lockert es zunächst auf, bevor es wieder zu einzelnen Schauern kommen kann.

Regenschauer und Gewitter begleiten die Menschen auch über den Mittwoch hinweg. Zudem ist laut Meteorologen mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen. Die Temperaturen steigen erneut nur auf maximal 21 Grad. In der Nacht lassen die Schauer nach. (Quelle: dpa)