Mosel: Einbruch in Autohaus in Enkirch – Polizei sucht Zeugen!

ENKIRCH. Wie die Polizei in Zell mitteilt, sind unbekannte Täter in der Nacht vom Freitag, den 21.07.2023 auf Samstag, den 22.07.2023 in ein Autohaus in der Bahnhofstraße in Enkirch eingebrochen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist vermutlich ein Frontfenster aufgehebelt und anschließend in den Büroräumlichkeiten und dem angrenzenden Werkstattbereich nach Wertgegenständen gesucht worden.

Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Polizeiinspektion Zell hat am Tatort Spuren gesichert und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06542-98670 entgegen.