Update: Fischsterben in Salmtal – Feuerwehr und THW schließen Tierrettung ab

SALMTAL. Seit dem Vormittag des 19.7. haben zuerst die Feuerwehr und seit dem Mittag auch das THW umfangreiche Pumparbeiten an einer Fischweiheranlage in Salmtal vorgenommen (lokalo.de berichtete). Es wurde Frischwasser aus der Salm in die Weiher gepumpt und im Verlauf auch Wasser entsprechend abgepumpt und dem Abwasser zugeführt.

Den Maßnahmen voran gegangen war ein vermehrtes Fischsterben in den Weihern. Messungen des Wassers auf zahlreiche Schadstoffe haben einen deutlich zu niedrigen Sauerstoffgehalt ergeben. Dieser konnte durch die oben beschriebenen Maßnahmen erhöht werden. Messungen am Morgen des 21.7. in allen Bereichen der Weiheranlage waren so gut, dass die Maßnahmen im Verlauf des Vormittags des 21.7. reduziert und schließlich eingestellt werden konnten.

Seitdem erfolgt der Rückbau der Materialen von THW und Feuerwehr. Diese Maßnahmen werden voraussichtlich am heutigen Samstag gegen Mittag abgeschlossen sein. Über die genaue Anzahl der verendeten Fische kann keine Angabe gemacht werden. (Quelle: Freiwillige Feuerwehr Wittlich-Land)