Abendessen endet im Fiasko: Vermeintliche Zechpreller entpuppen sich als Paar im Streit

MAIKAMMER. Dieses gemeinsame Abendessen voller Missverständnisse mit einem unerwarteten Ende dürfte einem Paar in Rheinland-Pfalz in Erinnerung bleiben.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, alarmierte das Personal eines Hotels in Maikammer (Landkreis Südliche Weinstraße) am Donnerstagabend die Polizei. Die Vermutung: Ein Paar wolle die Zeche prellen.

Die Beamten fanden aber eine ganz andere Erklärung für die vermeintliche Flucht des Paares. Weil die beiden sich gestritten hatten, stürmte die 56-jährige Frau aus dem Restaurant. Ihr 57 Jahre alter Partner folgte ihr und wurde dabei von einer Wespe gestochen. Den Stich verarztete er mithilfe des Verbandskastens in seinem Auto. Das erweckte wohl den Anschein, dass die beiden ihre Rechnung nicht hätten bezahlen wollen.

Doch damit war den Abend noch nicht zu Ende. Wie sich herausstellte, war dem 57-Jährigen zuvor seine Fahrerlaubnis entzogen worden. Er hatte sie jedoch nicht rechtzeitig abgegeben, weshalb die Polizei danach fahndete. Die Polizei leitete deswegen Maßnahmen gegen den Mann ein.