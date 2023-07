Eintracht Trier legt auf der Torwartposition nach – Niklas Linke wechselt an die Mosel

TRIER. Schlussmann Niklas Linke verstärkt in der kommenden Saison das Torwartteam der Trierer Eintracht. Der 21-Jährige unterschreibt bis 2024.

„Ich freue mich, in der kommenden Saison für die Eintracht auf dem Platz stehen zu dürfen und werde meinen Teil zum Erreichen der sportlichen Ziele des Vereins und der Stadt beitragen. Ich fiebere bereits dem Saisonauftakt im Moselstadion entgegen“, so Linke zu seinem Wechsel in die älteste Stadt Deutschlands.

Zuletzt war der Deutsch-Finne beim SV Horn in der 2. Bundesliga Österreichs aktiv. Ehe Linke der Sprung in den Herrenfußball gelang, spielte der 1,95 Meter große Schlussmann für die U19 des FC M’gladbach. Anschließend folgten Stationen in der Landesliga sowie Oberliga am Niederrhein. Vor seinem Wechsel nach Österreich debütierte Linke in der Regionalliga West bei VFB Homberg.

„Wir sind froh mit Niklas einen weiteren Torhüter gewonnen zu haben. Er hat es sich in den Traingseinheiten und dem Testspiel verdient Teil der Mannschaft zu werden. Wir freuen uns mit einem gut aufgestellten Kader in die Saison zu starten“, so Eintracht-Cheftrainer Thomas Klasen über den Neuzugang.

Linke erhält die Rückennummer 1.