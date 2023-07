FWG Trier: Schulklasse 6b startet Hilfsaktion und spendet an das Tierheim Trier-Zewen

Am 22. Mai feierte die Klasse 6b den „Red Nose Day“ am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Trier In Anlehnung an die aus dem Vereinigten Königreich stammende Hilfsaktion, die jüngst im Englischunterricht kennengelernt wurde, hatten die Schülerinnen und Schüler die Idee, am FWG einen Kuchenverkauf für den guten Zweck zu veranstalten. Bereits in der Planungsphase stand schnell fest, wem das Geld gespendet werden sollte – das Tierheim Trier-Zewen sollte von den Einnahmen profitieren.

So wurden am “Red Nose Day” in den beiden großen Pausen Kuchen, Muffins und Brownies verkauft, die in der Schulgemeinschaft reißenden Absatz fanden. Neben dem Erlös durch den Kuchenverkauf konnten auch freiwillige Spenden gesammelt werden. Insgesamt wurden dabei Einnahmen in Höhe von 155,55 Euro erzielt.

Am 18. Juli stattete schließlich Herr Ulrich Antz, Vorstandvorsitzender des Tierschutzvereins Trier und Umgebung e.V., einen Besuch am FWG ab, wo er der Klasse mehr über die Arbeit des Vereins berichtete und betonte, wie wichtig die Überlegung ist, ob man sich tatsächlich ein Haustier anschaffen möchte, um diesem und dessen Bedürfnissen auch vollkommen gerecht zu werden. Im Anschluss an Herrn Antz sehr lebendigen Vortrag überreichte das Klassensprecherteam Raphael und Ayla den Spendenscheck.

“Wir möchten uns an dieser Stelle für die große Spendenbereitschaft und die hohe Nachfrage an unserem Gebäck recht herzlich bei der Schulgemeinschaft bedanken und freuen uns, dass wir dem Tierheim Trier-Zewen mit unserer Spende unterstützen konnten”, so die Klassengemeinschaft.

(Quelle: Markus Henkel)