Übler Vandalismus in der Region: Vier PKWs völlig zerkratzt

IDAR-OBERSTEIN. In der Zeit vom 18.7.2023, 23.30 Uhr, bis zum 19.7.2023, 13.00 Uhr, wurden in der Bahnhofstraße in Idar-Oberstein gleich vier Fahrzeuge mutwillig beschädigt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden die Fahrzeuge durch den oder die Täter vorsätzlich mittels einem spitzen bzw. scharfen Gegenstandes erheblich zerkratzt und somit beschädigt.

Die Polizei Idar-Oberstein bittet bei den weiteren Ermittlungen um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/561-0 rund um die Uhr entgegen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)