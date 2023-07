++ Update: Strohballen-Brand in Salmtal – 76 Kräfte kämpften bis 5.00 Uhr morgens mit den Flammen ++

SALMTAL. Die Feuerwehr Wittlich-Land wurde am gestrigen Montag, um 17.01 Uhr, zu einem gemeldeten Brand von Strohballen in die Ortslage Salmtal alarmiert (lokalo.de berichtete). Es brannten insgesamt ca. 300 Strohballen in unterschiedlichem Ausmaß.

Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer bis in die Morgenstunden, wozu in der Nacht nochmals weitere Feuerwehrangehörige zur Personalablösung alarmiert wurden. Das Feuer war zügig unter Kontrolle, die Löschmaßnahmen dauerten jedoch Stunden, da die Ballen mit Hilfe von Landwirtschaftlichem Gerät alle auseinander gezogen werden mussten.

Kurz nach Brandbeginn wurde die Bevölkerung über mehrere Stunden angewiesen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Diese Warnung konnte wegen der zurückgehenden Rauchentwicklung am frühen Abend aufgehoben werden.

Gegen 5.00 Uhr am Morgen war das Feuer letztendlich aus und es konnte in die sogegannte Brandwache übergegangen werden. Diese dauerte bis jetzt an.

Im Einsatz waren 76 Kräfte der Feuerwehren: Salmtal, Altrich, Landscheid, FEZ Wittlich-Land, Wehrleitung Wittlich-Land, Gladbach, Minderlittgen, Bruch, Bergweiler, Burg/Salm. Aktuell ist die Feuerwehr mit Aufräumarbeiten beschäftigt, die sich noch mehrere Stunden hinziehen werden.

Verletzt wurde niemand. (Quelle: Freiwillige Feuerwehr Wittlich-Land)